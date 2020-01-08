ФГВФЛ отчитался о возмещении вкладчикам банков-банкротов

В целом в течение 2019 года Фонд произвел гарантированные выплаты на сумму 834 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.

Общая сумма средств на счете Фонда по состоянию на 1 января 2020 г. составила 111 668,2 млн грн. Из них 692,9 млн грн поступили от регулярного сбора.

В декабре 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения от ФГВФЛ получили 25,9 млн грн.

По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 740,8 млн грн.

Справка Finance.ua:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится досрочно выплатить 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины.