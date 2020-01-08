ФГВФЛ отчитался о возмещении вкладчикам банков-банкротов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В целом в течение 2019 года Фонд произвел гарантированные выплаты на сумму 834 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 банка.
Общая сумма средств на счете Фонда по состоянию на 1 января 2020 г. составила 111 668,2 млн грн. Из них 692,9 млн грн поступили от регулярного сбора.
В декабре 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированного возмещения от ФГВФЛ получили 25,9 млн грн.
По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), составила 89 740,8 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов8 ч. назад - 1439 12
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)7 ч. назад - 1632 11
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов10 ч. назад - 817 10
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова8 ч. назад - 3484 5
Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»5 ч. назад - 668 4
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияВчера, 20:01 - 14514 2
Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц6 ч. назад - 6662 3
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет6 ч. назад - 3887 2
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова8 ч. назад - 3484 5
Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу6 ч. назад - 2970
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)3 ч. назад - 79
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1249
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1632 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9373 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3661 7