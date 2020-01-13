Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников

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Первые рендеры Huawei P40 были удручающе темными, но новый рендер от инсайдеров дает четкое представление о новом телефоне. На задней панели изображена тройная камера, расположенная в прямоугольном выступе в верхнем левом углу.
Передняя часть также интересна: она показывает плоский экран с отверстием для размещения двойной селфи-камеры. Экран должен иметь размеры 6,1 или 6,2 дюйма по диагонали. Об этой версии смартфона не так много подробностей, но, по слухам, на задней панели есть основная + сверхширокая камера, плюс 3D-датчик ToF.
Однако, если верить тексту под камерой, как видно на рендере, третья камера на самом деле имеет телеобъектив 80 мм (3-кратное увеличение). Камера для селфи почти наверняка имеет основной и сверхширокий объектив. К сожалению, телефон, похоже, потерял 3,5-мм разъем для наушников – у P30 он был в нижней части. Этот рендер не показывает вид сверху P40, но гнезда, как правило, видны даже на виде сбоку, так как они окружены небольшим углублением, чтобы освободить место для штекера.
Huawei P40 будет работать на чипсете Kirin 990 (возможно, вариант 5G) и под управлением Android 10 с сервисом Huawei Mobile Services, заменяющим программное обеспечение Google. P40 и P40 Pro будут представлены в марте, и ожидается, что они будут совершенно разными. По слухам, модель Pro имеет еще две камеры сзади и четырехугольный дисплей спереди.
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