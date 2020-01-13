0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Huawei P40 получит тройную камеру, но потеряет слот для наушников

Первые рендеры Huawei P40 были удручающе темными, но новый рендер от инсайдеров дает четкое представление о новом телефоне. На задней панели изображена тройная камера, расположенная в прямоугольном выступе в верхнем левом углу.

Передняя часть также интересна: она показывает плоский экран с отверстием для размещения двойной селфи-камеры. Экран должен иметь размеры 6,1 или 6,2 дюйма по диагонали. Об этой версии смартфона не так много подробностей, но, по слухам, на задней панели есть основная + сверхширокая камера, плюс 3D-датчик ToF.

Однако, если верить тексту под камерой, как видно на рендере, третья камера на самом деле имеет телеобъектив 80 мм (3-кратное увеличение). Камера для селфи почти наверняка имеет основной и сверхширокий объектив. К сожалению, телефон, похоже, потерял 3,5-мм разъем для наушников – у P30 он был в нижней части. Этот рендер не показывает вид сверху P40, но гнезда, как правило, видны даже на виде сбоку, так как они окружены небольшим углублением, чтобы освободить место для штекера.

Huawei P40 будет работать на чипсете Kirin 990 (возможно, вариант 5G) и под управлением Android 10 с сервисом Huawei Mobile Services, заменяющим программное обеспечение Google. P40 и P40 Pro будут представлены в марте, и ожидается, что они будут совершенно разными. По слухам, модель Pro имеет еще две камеры сзади и четырехугольный дисплей спереди.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.