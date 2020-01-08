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Одна из крупнейших мировых криптовалютных площадок Binance открыла счет в IBOX BANK

В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины. Компания пообещала помочь установить легальный статус криптовалют в стране, а также открыть свой офис.

Сегодня стало известно, что Binance подала документы в ПАТ «АЙБОКС БАНК» для открытия счета. Это значит, что IBOX BANK будет расчетным банком для криптовалютной площадки и что стратегия для крипторынка от Минцифры не была простым заявлением. Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сказал в ноябре о выходе Binance:
«Благодаря этому шагу как украинские, так и глобальные криптобизнесы смогут открыто и прозрачно работать в Украине».

IBOX BANK, www.iboxbank.online – украинский коммерческий банк, работающий на отечественном рынке больше 20 лет. Банк имеет долгострочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaAA и фокусируются на работе с большим бизнесом.

Ранее IBOX BANK стал новым участником Украинской ассоциации платежных систем. Это первый банк-участник UAPS. Также IBOX BANK 17 декабря открыл первое премиум-отделение в Одессе.

По материалам Айбокс Банк
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