В Киеве эвакуировать неправильно припаркованные авто будут круглосуточно

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В столице сотрудники инспекции работают в две смены, до 23-х. Вскоре, с увеличением штата сотрудников инспекции, планируют запустить еще и третью смену – ночную.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в FACEBOOK.
“Работа в две смены – это новая практика в столице. Первая смена работает с 8:00 до 16 часов. Вторая – с 16:00 до 23-х. Вскоре, с увеличением штата сотрудников инспекции, планируем запустить еще и третью смену – ночную”, – говорится в сообщении.
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По его словам, на днях на улицы вышли еще 2 эвакуатора. Это спецавто, которые забирают автомобиль нарушителя с проезжей части за 2 минуты. Водителю спецавто даже не нужно выходить из кабины.
Как отмечается, в среднем на улицах столицы сегодня работают около 22-х эвакуаторов.
Что планируют сделать:
За что могут оштрафовать при парковке:
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