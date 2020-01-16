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В Киеве эвакуировать неправильно припаркованные авто будут круглосуточно

В Киеве эвакуировать неправильно припаркованные авто будут круглосуточно

В столице сотрудники инспекции работают в две смены, до 23-х. Вскоре, с увеличением штата сотрудников инспекции, планируют запустить еще и третью смену – ночную.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в FACEBOOK.

“Работа в две смены – это новая практика в столице. Первая смена работает с 8:00 до 16 часов. Вторая – с 16:00 до 23-х. Вскоре, с увеличением штата сотрудников инспекции, планируем запустить еще и третью смену – ночную”, – говорится в сообщении.

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По его словам, на днях на улицы вышли еще 2 эвакуатора. Это спецавто, которые забирают автомобиль нарушителя с проезжей части за 2 минуты. Водителю спецавто даже не нужно выходить из кабины.

Как отмечается, в среднем на улицах столицы сегодня работают около 22-х эвакуаторов.

Что планируют сделать:

  • обустроить штрафплощадку недалеко от центра города, что позволит сократить время рейса эвакуаторов и откроет возможность для инспекции по парковке работать на новых локациях.

Справка Finance.ua

За что могут оштрафовать при парковке:

  • размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
  • размещение автомобиля, которое создает помехи дорожному движению или угрозу безопасности движения, в частности:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • стоянка в местах, где создается помеха для движения пешеходов – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

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По материалам Finance.UA
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