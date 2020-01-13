0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Koenigsegg покажет гиперкар с максимальной скоростью 500 км/ч

Koenigsegg покажет гиперкар с максимальной скоростью 500 км/ч

Компания Koenigsegg объявила, что в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве она покажет свой новый гиперкар Mission 500. Его максимальная скорость составит 500 км/ч.

До сих пор самым быстрым автомобилем компании Koenigsegg был Agera RS. В 2017 году в США он разогнался до 445 км/ч. В то время это был самый быстрый серийный автомобиль в мире. В прошлом году появился новый рекордсмен — Bugatti Super Sport 300+. У него максимальная скорость достигает 500 км/ч.

Теперь Koenigsegg хочет бросить вызов Bugatti. Новый гиперкар Mission 500 тоже получит максимальную скорость в 500 км/ч. Не исключено, что она будет даже немножко больше. К сожалению, другой информации про эту машину пока нет.

По данным Supercar Blog, компания Koenigsegg в нынешнем году привезет на Женевский автосалон три новые модели. Про Mission 500 мы уже знаем, а вот остальные две новинки для нас загадка. Возможно, среди них будет модель стоимостью 1 млн. долларов. Её шведский бренд ранее уже анонсировал.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.