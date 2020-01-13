Koenigsegg покажет гиперкар с максимальной скоростью 500 км/ч

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Компания Koenigsegg объявила, что в марте нынешнего года на автосалоне в Женеве она покажет свой новый гиперкар Mission 500. Его максимальная скорость составит 500 км/ч.
До сих пор самым быстрым автомобилем компании Koenigsegg был Agera RS. В 2017 году в США он разогнался до 445 км/ч. В то время это был самый быстрый серийный автомобиль в мире. В прошлом году появился новый рекордсмен — Bugatti Super Sport 300+. У него максимальная скорость достигает 500 км/ч.
Теперь Koenigsegg хочет бросить вызов Bugatti. Новый гиперкар Mission 500 тоже получит максимальную скорость в 500 км/ч. Не исключено, что она будет даже немножко больше. К сожалению, другой информации про эту машину пока нет.
По данным Supercar Blog, компания Koenigsegg в нынешнем году привезет на Женевский автосалон три новые модели. Про Mission 500 мы уже знаем, а вот остальные две новинки для нас загадка. Возможно, среди них будет модель стоимостью 1 млн. долларов. Её шведский бренд ранее уже анонсировал.
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