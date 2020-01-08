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Украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом во время полета

Украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом во время полета

Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи. Это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания, сообщил Гончарук.

«Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи – это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах», – заявил Гончарук.

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По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростной связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.

По материалам Finance.UA
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