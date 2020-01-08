Украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом во время полета

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи. Это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета.
Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания, сообщил Гончарук.
«Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи – это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах», – заявил Гончарук.
Читайте также: Сохранение номера: как украинцы меняют мобильных операторов
По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростной связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)10 ч. назад - 1938 12
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов11 ч. назад - 1620 12
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов13 ч. назад - 918 11
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова11 ч. назад - 3937 9
Украинцы теперь смогут лечиться в больнице «Феофания»8 ч. назад - 865 5
Ощадбанк снизил ставки по депозитам физлиц9 ч. назад - 9215 5
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет9 ч. назад - 9146 2
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова11 ч. назад - 3937 9
Налоговые декларации: штрафы за неподачу или несвоевременную подачу9 ч. назад - 3352
Размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца будет расти трижды в течение годаВчера, 21:00 - 2058
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)6 ч. назад - 123
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1280
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1658 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9437 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3669 7