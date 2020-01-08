Украинцы смогут пользоваться мобильным интернетом во время полета

Кабинет министров Украины расширил диапазон частот для мобильной связи. Это позволит пользоваться мобильным интернетом даже во время полета.

Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания, сообщил Гончарук.

«Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи – это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах», – заявил Гончарук.

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По его словам, правительство также приняло решение проводить распределение частот для нового стандарта скоростной связи 5G через открытые тендеры. Это должно способствовать уменьшению коррупции в этой сфере.