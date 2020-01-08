0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Рада одобрила закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда

Рада одобрила закон Зеленского об организации деятельности Верховного суда

Парламент принял во втором чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке.

“За” проголосовали 237 нардепов. Рассмотрение закона проходило в течение почти всего утреннего пленарного заседания.

Законом определены четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Также упрощается порядок рассмотрения отводов судьи в случае подачи такого отвода накануне или в день заседания; изымаются некоторые виды обеспечения иска, запрещается принятие мер обеспечения иска, которые имеют своим следствием прекращение, отложение или приостановление конкурса, аукциона, торгов, тендера или иных публичных процедур, которые проводятся от имени государства (государственного органа), территориальной общины (органа местного самоуправления) или с участием назначенного госорганом субъекта в составе комиссии, которая проводит конкурс, аукцион, торги, тендер или иную публичную процедуру.

“Общеизвестна ситуация злоупотребления участниками дела правом на отвод путем подачи отвода в день или накануне судебного заседания с целью недопущения его рассмотрения другим судьей и отмены назначенного судебного заседания”, – указано в пояснительной записке.

С целью недопущения возможности злоупотребления участниками дела своими процессуальными правами целесообразно предусмотреть упрощенное рассмотрение заявления об отводе судьи, который представлен накануне судебного заседания, – тем же судьей, который осуществляет рассмотрение дела (без остановки производства по делу и без передачи дела другому составу суда для рассмотрения соответствующего заявления). Правомерность отклонения такого отвода может быть пересмотрена судом апелляционной и/или кассационной инстанции.

Напомним, в начале декабря парламент принял за основу в первом чтении проект закона №2314 авторства президента Владимира Зеленского. За документ проголосовали 233 парламентария.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.