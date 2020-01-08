Apple обвинили в краже секретной информации

Компания Apple столкнулась с судебным иском по поводу функций мониторинга состояния здоровья Apple Watch, сообщает Bloomberg. Masimo, медицинская технологическая компания, обвиняет Apple в краже коммерческой тайны и нарушении 10 ее патентов.

Masimo подала иск в федеральный суд. В отчете объясняется, что Apple обвиняют в получении секретной информации от Masimo “под видом рабочих отношений”. Очевидно, что Apple также привлекла нескольких сотрудников Masimo для своих собственных медицинских групп.

Apple обратилась к Masimo в 2013 году с целью наладить контакты для возможного сотрудничества, сообщается в жалобе, поданной в федеральный суд в Санта-Ана, штат Калифорния. Apple заявила, что хочет “узнать больше о технологии Masimo, чтобы потенциально интегрировать эту технологию в продукты Apple”. Masimo сообщала, что отказалась от этих встреч, поскольку не считала их продуктивными. Тогда Apple начала нанимать ключевых сотрудников из Masimo и ее дочерней компании Cercacor. Медицинская компания называет это “целенаправленным усилием для получения информации и опыта”.

Masimo – это международная компания, которая специализируется на медицинских технологиях, разработке неинвазивных функций мониторинга пациентов и пульсовых оксиметрах. В 2014 году, перед запуском Apple Watch, в различных отчетах отмечалось, что Apple переманила некоторых сотрудников из руководящего состава Masimo.

В рамках судебного процесса Masimo добивается постановлений о блокировании использования запатентованных изобретений в будущем, возврате конфиденциальной информации и возмещении убытков.