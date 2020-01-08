Авиакатастрофа в Иране: семьям погибших украинцев выделили помощь

Кабинет Министров Украины выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Материальная помощь из резервного фонда будет предоставлена до получения всех страховых выплат.

Кроме того, Камбин проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой за каждого погибшего предусмотрена выплата примерно 180 тысяч долларов.

“Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции”, – отметил Гончарук.

Справка Finance.ua: