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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,386 млн и 41,258 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” равно предложениям “Куплю” (38 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,02-24,03 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 89,644 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0500 – 5 000
24,0400 – 33 333
24,0400 – 30 000
24,0400 – 20 000
24,0400 – 30 000
24,0300 – 200 000
24,0300 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,0000 – 21 000
24,0000 – 10 000
24,0200 – 4 000
24,0200 – 15 000
24,0300 – 30 000
24,0400 – 111 111
24,0500 – 120 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0706 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0156 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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