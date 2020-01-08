По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,386 млн и 41,258 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” равно предложениям “Куплю” (38 и 38), максимальный курс продажи доллара 24,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,02-24,03 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 89,644 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,0500 – 5 000

24,0400 – 33 333

24,0400 – 30 000

24,0400 – 20 000

24,0400 – 30 000

24,0300 – 200 000

24,0300 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,0000 – 21 000

24,0000 – 10 000

24,0200 – 4 000

24,0200 – 15 000

24,0300 – 30 000

24,0400 – 111 111

24,0500 – 120 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0706 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0156 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.