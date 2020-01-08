ДТЭК Ахметова перестала платить государству за передачу электроэнергии - СМИ

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Компании группы ДТЭК в конце 2019 года перестали платить за услуги передачи энергии государственной компании “Укрэнерго” и по состоянию на 10 января накопили долг в размере 544,48 миллиона гривен.
Об этом “Нашим грошам” сообщил источник в правительственных структурах.
Самый большой долг в размере 362,50 млн грн накопила “Д.трейдинг”, которая перестала платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.
“ДТЭК-Западэнерго” с октября накопила долг 118,86 млн грн. Еще 63,12 млн грн должна “ДТЭК Павлоградуголь”.
Общая задолженность более тысячи клиентов “Укрэнерго” составила 1,33 млрд грн. Таким образом, группа Ахметова должна госкомпании почти половину всего долга по системе.
В открытых источниках отсутствуют данные о том, что ДТЭК выиграла какой-то судебный иск, который бы разрешил не платить компаниям Рината Ахметова на законных основаниях.
На втором месте по суммарному размеру долгов – государственная “Харьковоблэнерго” и принадлежащая ей “Харьковэнергосбыт”, которые накопили 222,04 млн грн.
Государственная “Укринтерэнерго” имеет долг 99,16 млн грн, “Энергетическая Украина ЕК” – 59,35 млн грн, “Николаевобленерго” – 40,65 млн грн.
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