Глава Госгеослужбы рассказал, как будет решаться проблема "спящих лицензий"

Государственная служба геологии и недр будет работать со “спящими” лицензиями по принципу “use or drop”, когда добывающая компания в случае длительного неиспользования недр должна будет ежемесячно платить ренту.

Об этом сообщил глава Госгеослужбы Роман Опимах.

“У нас есть проблема “спящих” лицензий. Мы предлагаем принять правило: если у вас на четвертый год с момента получения лицензии не началась добыча, вы начинаете оплачивать прогрессивный налог за удержание нефтегазовых площадок”, – подчеркивает Опимах.

Опимах также рассказал, как служба будет бороться, с компаниями, которые попытаются через суд восстановить “спящие” лицензии.

“Будет нарастать их налоговая задолженность перед государством. Применение подобных механизмов (use or drop — используй или бросай) широко распространено в добывающих странах. Их преимуществом является отсутствие возможностей для субъективизма у контролирующих органов. Таким образом, мы создаем равные правила для всех”, – заявил Опимах.

Также глава Госгеослужбы прокомментировал законодательное правило, которое разрешает передачу лицензии от материнской компании своим “дочкам”.