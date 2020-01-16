Банкротство компаний в мире в 2020 году вырастет 4-й год подряд

Количество случаев банкротств компаний в 2019 г. выросло по всему миру третий год подряд и в 2020 г. увеличится в четырех из пяти стран мира.

Такой вывод делается в свежем отчете о глобальном индексе неплатежеспособности (Global Insolvency Index), который составляет международная страховая компания Euler Hermes. Индекс охватывает 44 страны, на долю которых приходится 87% мирового ВВП.

Согласно отчету в 2019 г. количество случаев неплатежеспособности компаний увеличилось во всем мире на 9%, главным образом за счет Китая, где прирост составил 20%, и в меньшей степени – за счет Западной Европы и Северной Америки (прирост соответственно на 2% и 3%).

В Китае численность неплатежеспособных компаний росла уже на протяжении шести лет, в то время как в Западной Европе и в Северной Америке прирост был зафиксирован впервые за последние годы. Эксперты Euler Hermes считают, что эта тревожная тенденция возникла из-за комбинации ряда факторов: сохраняющейся на протяжении длительного времени невысокой экономической динамики, особенно в развитых странах и в промышленном секторе, а также торговых споров, политической неопределенности и социальной напряженности.

Даже если в 2020 г. будет по-прежнему проводиться благоприятная денежно-кредитная политика, этого окажется недостаточно, чтобы компенсировать снижение спроса, ужесточение ценовой конкуренции и рост издержек производства, в особенности заработной платы.