0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Назначен новый глава НАПК

Назначен новый глава НАПК

Кабинет Министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.

Как отметил Гончарук, за Новикова проголосовали все члены Комиссии: 3 представителя от правительства и 3 – от международных организаций. При отборе кандидатов Комиссия действовала открыто, получая постоянный фидбек от общества.

Напомним, ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.