Назначен новый глава НАПК

Кабинет Министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.

Как отметил Гончарук, за Новикова проголосовали все члены Комиссии: 3 представителя от правительства и 3 – от международных организаций. При отборе кандидатов Комиссия действовала открыто, получая постоянный фидбек от общества.

Напомним, ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.