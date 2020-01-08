Назначен новый глава НАПК

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Кабинет Министров назначил главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Такое решение было принято на заседании правительства.
Как отметил Гончарук, за Новикова проголосовали все члены Комиссии: 3 представителя от правительства и 3 – от международных организаций. При отборе кандидатов Комиссия действовала открыто, получая постоянный фидбек от общества.
Напомним, ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы первого заместителя председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.
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