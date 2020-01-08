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Фонд гарантирования досрочно погасит 2 миллиарда перед Минфином

Фонд гарантирования досрочно погасит 2 миллиарда перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится досрочно выплатить 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Фонд гарантирования вкладов готовится досрочно выплатить 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины. Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, согласно законопроекту, поданному Президентом Украины в парламент как неотложный и принятому 14 января 2019 г. Верховной Радой Украины”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 января 2020 года Фонд гарантирования выплатил 89,7 млрд грн по гарантированной сумме вкладов около 2 млн вкладчиков. Для осуществления гарантированных выплат Фонд был вынужден в 2014-2017 г. г. позаимствовать 59,5 млрд грн у Министерства финансов Украины под 9,99%-12,5% годовых, а также 20,15 млрд грн у Национального банка под 12,5%-14% годовых.

В Фонде гарантирования отмечают, что по состоянию на 1 января 2020 года Фонд вернул больше половины суммы своих заимствований – более 41 млрд грн, в том числе полностью рассчитался по кредитам НБУ.

По материалам УКРИНФОРМ
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