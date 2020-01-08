Фонд гарантирования досрочно погасит 2 миллиарда перед Минфином

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц готовится досрочно выплатить 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Фонд гарантирования вкладов готовится досрочно выплатить 2 млрд грн по своим обязательствам перед Министерством финансов Украины. Эти средства будут направлены в Фонд развития предпринимательства, согласно законопроекту, поданному Президентом Украины в парламент как неотложный и принятому 14 января 2019 г. Верховной Радой Украины”, – говорится в сообщении.
По состоянию на 1 января 2020 года Фонд гарантирования выплатил 89,7 млрд грн по гарантированной сумме вкладов около 2 млн вкладчиков. Для осуществления гарантированных выплат Фонд был вынужден в 2014-2017 г. г. позаимствовать 59,5 млрд грн у Министерства финансов Украины под 9,99%-12,5% годовых, а также 20,15 млрд грн у Национального банка под 12,5%-14% годовых.
В Фонде гарантирования отмечают, что по состоянию на 1 января 2020 года Фонд вернул больше половины суммы своих заимствований – более 41 млрд грн, в том числе полностью рассчитался по кредитам НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дефицит торговли товарами Украины составил 9,3 миллиарда долларов3 ч. назад - 890 11
До 2024 года в Украине создадут дополнительно 1 млн рабочих мест - Милованов6 ч. назад - 566 7
Кто из министров получил зарплату в 234 тысячи гривен (инфографика)2 ч. назад - 859 6
Какие зарплаты и пенсии должны быть в Украине, - мнение Милованова4 ч. назад - 2176 3
Сколько Украине нужно одолжить в 2020 году (инфографика)Вчера, 15:01 - 1565 3
Социальная помощь: в законы введут новую категорию населенияВчера, 20:01 - 10038 1
Стоимость проезда в городском транспорте по областямВчера, 16:04 - 3133 2
Потоп в Оcean Plaza: эксперт объяснил, кто компенсирует убытки бизнесаВчера, 17:20 - 2545 1
lifecell запускает новые тарифыВчера, 15:44 - 2528 1
Минимальная зарплата в мире и Украине (исследование)Вчера, 14:01 - 2361 3
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетПозавчера, 12:41 - 1188
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1600 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 9259 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3631 7
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3541 2