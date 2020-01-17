Евгений Борисенко: почему вашему бизнесу необходимо «знать своего клиента»

Предоставление недостоверной информации может нанести разрушительный ущерб любому бизнесу, который получает деньги/активы, оперирует тем или другим. В колонке поговорим не о букве закона, а о реалиях и сегодняшних правилах ведения бизнеса в Украине и за рубежом.

Если вы открываете счет в банке, предоставить личные данные, паспорт, другие документы менеджеру – абсолютно нормальная процедура, к которой уже все привыкли. Как и в ЖЭК-е показать паспорт и документы на квартиру является обычной практикой, когда пришлось выяснить, почему отключили свет. Да, все это верификация вас и ваших данных. Это также обработка и хранение данных.

Понятие Know Your Customer (аббревиатура KYC, в переводе «знай своего клиента») пришло из мира финансовых услуг в 1989-м. Это первая итерация ввода идентификации клиентов для проведения платежей.

Механизм не только для установления автора платежей, а в том числе и для его поиска и наложения санкций на него и его средства розыскными органами. Поэтому, банки стали первым институтом внедрения процедуры проверки клиентов и контроля операций по счетам своих клиентов под надзором регулятора.

Сама же процедура KYC – лишь элемент больших правил AML (Anti-Money Laundering, в переводе «противодействие отмыванию денег»). Правила AML применили все страны, работающие с иностранной валютой. Именно AML-политики рекомендуют финансовым институтам и компаниям из различного сектора бизнеса проверять и бороться с незаконным обогащениям лиц, деньги которых получены из неподтвержденных источников, либо от деятельности, которая противоречит закону.

В украинском законодательстве зеркальными правилами являются закон Украины «О финансовом мониторинге» и «О предотвращении и противодействию легализации отмыванию доходов».

Кто же подпадает под требования KYC проверки клиентов и их операций?

В первую очередь, это:

1. Финансовые институты. Банки, платежные системы, товарные биржи, участники фондового рынка, страховые компании, кредитные сообщества, ломбарды.

2. Операторы почтовой и телеком-связи.

3. Посредники операций с купли-продажи недвижимости.

4. Операторы лотереи и игорного бизнеса, букмекеры.

5. Нотариусы, адвокаты, аудиторы.

6. Компании по получению крипто-активов.

7. Компании, которые проводят публичные продажи токенов на ICO и STO.

8. Другие участники, которые являются посредниками того, что выше, или выполняют услуги, как агент.

Принципы KYC и AML актуальны для всего бизнеса, независимо от его величины. Стоит обратить внимание, что независимо от того, где у вас зарегистрировано юридической лицо, магазин, будь-то в Украине или Гонконге, требования по верификации ваших клиентов одинаковые. И если вы продаете или обслуживаете резидентов других стран, то могут постучаться к вам за помощью в поиске активов или поимке вашего же клиента по причине нарушения AML-законодательства, что в других странах будет уже и вашей миссией.

Для прохождения KYC обычно нужно предоставить основные данные:

удостоверение личности (ID, паспорт, водительское удостоверение и прочее);

подтверждение резидентства (например, фото письма с адресом получателя, или платеж за коммунальные услуги);

селфи с удостоверением личности;

другие документы, которые снизят риски точности установления личности.

Поскольку рынок онлайн-услуг динамичен, можно выделить секторы бизнеса, которому явно нужно проводить KYC:

Операторы платежей. Это платежные системы, которые делают переводы между картами и хранят такие данные на своих серверах. Такие компании являются лицензируемыми, и обрабатывать, и хранить данные о своих клиентах обязаны долго согласно лицензионным требованиям.

Игорный бизнес, букмекеры. За последние полгода Парламент и Кабмин Украины приняли нормативы, которые ограничивают работу незаконного игорного бизнеса. Это значит, что работать в Украине смогут только регулируемые игорные компании или онлайн-лотереи, которые будут соответствовать всем политикам AML и KYC . Такие же нормативы относятся и к букмекерским компаниям, которые дают возможность делать ставки резидентам Украины и получить выигрыши себе на карту.

Крипто-компании и сервисы. К этой категории относятся все компании, которые работают с цифровыми активами. Это могут быть криптовалютные биржи, которые выступают как пассивным «хранителем» активов, так и брокером в торговых операциях. Также к этой категории можно отнести платежные компании в криптовалюте, обменные сервисы, и компании, которые проводят публичную продажу цифровых активов после ее эмиссии (так называемые ICO и STO ).

E-commerce и другие онлайн-услуги. Если есть компания – сайт по продаже товаров или услуг (при том без разницы, в какой это будет стране), и такая компания подключает платежные шлюзы для проведения платежей, то такая платежная компания и подпадает под оператора платежей. А вы становитесь агентом, который должен помочь ей собрать данные о клиенте.

Конечно, все зависит от суммы, от товара, но оплачивая банковской картой, у вас на сайте, пользователь передает свои финансовые данные платежной системе (то есть делает КУС – 1), а вам оставляет данные на сайте о себе при регистрации адреса доставки (делает КУС – 2). А вместе клиент оставил достаточно информации, чтобы его идентифицировать.

Если следовать всем требованиям законодательства, в том числе иностранного, то при проведении процедуры KYC вы снимаете с себя риски покровительства клиента и его незаконным операциям, которые он мог совершить ранее или использует различные сервисы, в том числе ваши, чтобы скрыть свою незаконную деятельность.

Евгений Борисенко, Chief Legal Officer, KYCAid