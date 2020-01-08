Закон о противодействии рейдерству официально опубликован

В газете Верховной Рады “Голос Украины” от 15 января опубликовали Закон “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству”.

Таким образом, он вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.

Проект этого закона предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

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Со следующего дня опубликования закона начинают действовать положение о том, что в трехмесячный срок со дня вступления в силу требований данного закона необходимо:

утвердить порядок проведения сплошной сверки соответствия сведений Государственного земельного кадастра со сведениями Госреестра вещных прав на недвижимое имущество,

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом;

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого Закона и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Целью законопроекта №0858 является создание предохранителей, которые бы сделали невозможным:

неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, которые используются ими;

захват имущества сельскохозяйственных предприятий;

поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;