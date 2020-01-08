0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 138 0

Закон о противодействии рейдерству официально опубликован

Закон о противодействии рейдерству официально опубликован

В газете Верховной Рады “Голос Украины” от 15 января опубликовали Закон “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству”.

Таким образом, он вступит в силу через 3 месяца со дня его опубликования.

Проект этого закона предусматривает защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики.

Читайте также: Что делать, если узнали про рейдерство в бизнесе

Со следующего дня опубликования закона начинают действовать положение о том, что в трехмесячный срок со дня вступления в силу требований данного закона необходимо:

  • утвердить порядок проведения сплошной сверки соответствия сведений Государственного земельного кадастра со сведениями Госреестра вещных прав на недвижимое имущество,
  • привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом;
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации этого Закона и тому подобное.

Справка Finance.ua:

Целью законопроекта №0858 является создание предохранителей, которые бы сделали невозможным:

  • неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, которые используются ими;
  • захват имущества сельскохозяйственных предприятий;
  • поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;
  • противоправное приостановления деятельности сельскохозяйственных предприятий в результате необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.