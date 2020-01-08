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Опубликован закон о совершенствовании высшего образования

Опубликован закон о совершенствовании высшего образования

Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования” официально опубликован в газете Верховной Рады “Голос Украины” от 15 января.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 16 января.

Проект закона №2299 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования направлен на урегулирование таких сфер, как лицензирование образовательной деятельности, вступление для обучения для получения высшего образования, реализация междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающиеся обеспечения качества высшего образования, студентоцентрованого обучения, форм получения образования, требований к руководителю учреждения, Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

По мнению авторов законопроекта, его принятие создаст условия укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования, что будет способствовать ее сближению с другими странами Болонского процесса, – прозрачности, добродетели, автономии, ответственности за результат, определит и усилит основы студентоориентованого обучения в учреждениях высшего образования, возможности влияния студентов на качество образовательных услуг и управления вузами, создаст предпосылки для более равного доступа к образованию и качественного измерения достижений благодаря расширению сферы использования внешнего независимого оценивания, усовершенствует основные инструменты влияния государства на деятельность учебных заведений – лицензирование и аккредитацию.

По материалам УНН
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