Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт

Большинство украинцев едут работать в страны ЕС, несмотря на то, что спрос на трудоустройство есть по всему миру. В частности, в Канаде и США.

Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

“Новые направления в трудоустройстве за границей будут постоянно открываться, потому что рабочие руки нужны в разных странах мира, в том числе в Австралии, Канаде, США, Новой Зеландии и др. Но легче всего найти работу и попасть к работодателю для большинства украинцев в страны Европы, особенно имеющие с нами общую границу. Итак, большинство все равно будет выбирать Польшу, Чехию и страны Балтии”, – рассказал эксперт.