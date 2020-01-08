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Законопроект "О труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов

Законопроект "О труде" не отменяет трудовые книжки - Милованов

Новый проект закона “О труде” не предусматривает отмену трудовых книжек.

Об этом на медиамероприятии в формате моста с регионами, посвященном проекту закона “О труде”, №2708 заявил глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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“Подчеркиваю, что трудовая книжка, которая есть, остается как механизм по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы в нее ставили записи, и она является документом, который подтверждает стаж и все что произошло в трудовой истории человека. Они не отменяются, только добавляется реестр”, – сказал он.

Напомним, 9 января на сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в ряд кодексов и законов Украины.

По материалам УНН
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