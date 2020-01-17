Александр Холод: что может ждать микрофинансовые организации (МФО) и заемщиков через пять лет

В ближайшем будущем микрофинансовые организации (МФО) ждет много изменений. Государство уже готовит почву для этого.

В законодательном поле это «Закон о защите прав потребителей финансовых услуг» и «Закон о коллекторской деятельности». Но предстоит еще много работы, чтобы их интегрировать, и чтобы они действительно помогли как клиенту, так и игрокам рынка.

Очень важно, чтобы регулятор придерживался медиальной позиции, чтобы не переборщить ни в одну, ни в другую сторону.

Как изменился рынок МФО за последние три года? В первую очередь изменения в финансовой сфере связаны с тем, что рынок финансовых учреждений за последние три года значительно вырос – таких компаний стало в два раза больше.

В сторону увеличения изменилось и количество клиентов, и количество выданных кредитов. К примеру, если раньше украинец пользовался услугами одной или двух финансовых компаний, то сейчас он является клиентом сразу 5-6.

Это свидетельствует о том, что клиенту стало сложнее запоминать всех игроков, которые, на самом деле, очень похожи между собой. Часто они даже копируют друг друга, чтобы пользоваться известностью бренда.

Почему увеличивается количество МФО? Первая причина: будущим игрокам кажется, что в этом бизнесе очень высокий уровень доходности.

Вторая: кредиты стало выдавать проще, потому что многие компании работают в онлайне. Для этого им не надо арендовать или покупать офисы, делать ремонты, создавать условия работы для сотрудников и т.д. Таким компаниям нужен всего лишь сайт и централизованный колл-центр.

Как реагирует НБУ? Мы получили «Закон о сплите», а это реакция на все трансформации в сфере финансовых услуг. На данный момент это огромный шаг к тому, что рынок консолидируется, и это приведет к очень серьезным последствиям. Ведь у нас сейчас порядка 2000 компаний, которые предоставляют финансовые и страховые услуги.

После «сплита» регулятор финансовых услуг разделится на две части. Часть компаний уйдет под контроль Нацбанка, другая же – на рынок ценных бумаг.

Как изменятся подходы к бизнесу? Ожидается, что будут изменения в лицензионном поле. Речь идет о требованиях к капиталу, к прозрачности и отчетности. Эти регуляционные моменты очень сильно подкосят рынок финансовых учреждений, потому что там сейчас много компаний, которые пришли с опытом в других отраслях массового обслуживания. Не все из них понимают, как работает банк изнутри, как работают финансовые компании. Для них это будет новое. Кто-то с этим справится, а кто-то – нет.

Что МФО следует усовершенствовать в ближайшие пять лет? Очень серьезная задача, которая сейчас стоит, – это выработка безопасного, комфортного и правильного юридического инструмента идентификации клиентов онлайн. Этот вопрос сейчас решается разными способами.

Но чтобы сделать все результативно, необходимо обращаться к международному опыту и не бояться перемен.

Перейдет ли рынок финансовых услуг полностью в онлайн? Многие банки сейчас в собственной стратегии сформировали видение того, что через пару лет у финучреждений останется несколько отделений по Украине. Все остальные каналы коммуникации будут переходить в удаленный режим.

Но я считаю, что перевести все операции и процессы МФО в онлайн не удастся. Ведь ответственные компании понимают, что несут определенную ответственность в формировании первого опыта клиента касаемо пользования финансовым продуктом.

Человек первый раз берет кредит и первый раз его платит – это своего рода начальная школа по финансовой грамотности. Эти процессы полностью переводить в «удаленку» нельзя.

Кроме того, многие люди предпочитают именно личный визит в отделение.

Как могут измениться продукты и услуги? Основной драйвер изменений в микрофинансовых организациях и банковских финансовых компаниях – увеличение суммы выдаваемого кредита, срока и уровень сервиса.

Конкуренции с банками не будет, потому что они работают в другой средней сумме выдачи кредита и с клиентами другого уровня риска.

Какие игроки появятся на рынке через пять лет? Рынок финансовых услуг очень сильно смешается. Кто-то из микрофинансовых компаний может стать банком, а кто-то из банков может стать небанковской финансовой компанией.

Спектр финансовых услуг будет сегментироваться и лицензии будут под разные виды услуг. И чем более чувствительная к клиенту лицензия, тем она требует больше регуляций и требований к той компании, которой она обладает.

Мы уже не будем говорить: МФО и банки. Мы будем говорить, что это будут финансовые организации, зависимо от их вида деятельности и лицензии. Таких компаний, думаю, будет несколько сотен.

Александр Холод, директор «ШвидкоГроші»