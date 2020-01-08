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Глава ВР опроверг слухи о повышении депутатам зарплаты до 100 тыс. грн

Глава ВР опроверг слухи о повышении депутатам зарплаты до 100 тыс. грн

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг слухи о повышении народным депутатам зарплаты до 100 тыс грн. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

“Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тыс. грн. Изменение заработной платы составляет около 3 тыс. грн и связано оно с повышением прожиточного минимума”, – заявил он на открытии утреннего заседания Рады.

Вместе с тем Разумков предложил во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, заслушать министров и главу правительства Алексея Гончарука по вопросу высоких премий.

Напомним, вчера, 13 января, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в Facebook заявил, что с 1 января зарплата народных депутатов будет увеличена в 2,5 раза – до 100 тыс. грн. Также он заявил, что повышение зарплат для топ-чиновников составило 3,5-5 раз.

По материалам УБР
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