Qatar Airways распродает билеты в города Азии, Австралии и на курортные острова

Qatar Airways запустил распродажу авиабилетов из Киева в города Азии, Австралии и на курортные острова. Из аэропорта Борисполь в Коломбо можно улететь за 12 800 грн, а на Мальдивы – за 16 300 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Условия акции:

максимальная скидка применяется при бронировании билетов эконом-класса из Киева не менее чем за 90 дней до вылета;

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распродажа продлится до 20 января 2020 года включительно. Период исключений: с 25 июня по 1 июля, и период обратных перелетов в Киев: с 24 по 27 августа;

акция действует на вылеты – 10 декабря 2020 года.

Промо-цены на авиабилеты Qatar Airways из Киева в обе стороны: