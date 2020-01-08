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Qatar Airways распродает билеты в города Азии, Австралии и на курортные острова

Qatar Airways распродает билеты в города Азии, Австралии и на курортные острова

Qatar Airways запустил распродажу авиабилетов из Киева в города Азии, Австралии и на курортные острова. Из аэропорта Борисполь в Коломбо можно улететь за 12 800 грн, а на Мальдивы – за 16 300 грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Условия акции:

  • максимальная скидка применяется при бронировании билетов эконом-класса из Киева не менее чем за 90 дней до вылета;

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  • распродажа продлится до 20 января 2020 года включительно. Период исключений: с 25 июня по 1 июля, и период обратных перелетов в Киев: с 24 по 27 августа;
  • акция действует на вылеты – 10 декабря 2020 года.

Промо-цены на авиабилеты Qatar Airways из Киева в обе стороны:

  • Доха — от 9300 грн;
  • Коломбо — от 12 800 грн;
  • Бангкок — от 14 800 грн;
  • Гонконг — от 15 400 грн;
  • Токио — от 15 500 грн;
  • Мальдивы — от 16 300 грн;
  • Бали — от 16 500 грн;
  • Сеул — от 16 700 грн;
  • Сингапур — от 17 100 грн;
  • Пхукет — от 18 100 грн;
  • Краби — от 18 400 грн;
  • Мельбурн — от 27 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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