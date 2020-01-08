Qatar Airways распродает билеты в города Азии, Австралии и на курортные острова

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Qatar Airways запустил распродажу авиабилетов из Киева в города Азии, Австралии и на курортные острова. Из аэропорта Борисполь в Коломбо можно улететь за 12 800 грн, а на Мальдивы – за 16 300 грн.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Условия акции:
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Промо-цены на авиабилеты Qatar Airways из Киева в обе стороны:
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