Авиакомпания Jonika Airlines будет летать из Одессы в Афины

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Украинская авиакомпания Jonika Airlines в начале лета 2020 года начнет перелеты по маршруту Одесса — Афины — Одесса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 24 апреля украинская авиакомпания Jonika Airlines запускает прямой рейс из Одессы в столицу Греции Афины.
Стоимость билетов – от 2640 грн.
Что входит в стоимость билета:
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Кроме этого лоукостер также свяжет прямыми рейсами Афины с Киевом и Львовом.
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