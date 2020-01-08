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Авиакомпания Jonika Airlines будет летать из Одессы в Афины

Авиакомпания Jonika Airlines будет летать из Одессы в Афины

Украинская авиакомпания Jonika Airlines в начале лета 2020 года начнет перелеты по маршруту Одесса — Афины — Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 24 апреля украинская авиакомпания Jonika Airlines запускает прямой рейс из Одессы в столицу Греции Афины.

Стоимость билетов – от 2640 грн.

Что входит в стоимость билета:

  • норма бесплатного провоза багажа составляет 25 кг, ручная кладь – до 7 кг;
  • питание на борту бесплатное.

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Кроме этого лоукостер также свяжет прямыми рейсами Афины с Киевом и Львовом.

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По материалам Finance.UA
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