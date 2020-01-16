Рынок гособлигаций за 2019 год вырос на 70% (инфографика)

Объем сделок на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% – с 72 млрд грн до 123 млрд грн.

Такие оценки дает Национальный банк Украины.

Как отметили в НБУ, эта сумма не учитывает нерыночные сделки и соглашения, связанные с первичными размещениями.

По данным НБУ, прошлогодний рост рынка ОВГЗ связан прежде всего с открытием линка с международным депозитарием Clearstream, что упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку.

“Как результат, в течение прошлого года нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства около 4,3 млрд долларов. Приток этих инвестиций способствовал заметному оживлению как первичного, так и вторичного рынка ОВГЗ”, – отметили в НБУ.

В НБУ считают, что рынок государственных ценных бумаг имеет существенный потенциал и для дальнейшего роста.

“Ускорить процесс должна, в частности, концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах, что будет способствовать расширению базы инвесторов, прозрачному ценообразованию и росту ликвидности рынка. Этому также будет способствовать ожидаемое переформатирование рынка первичных дилеров ОВГЗ, которые должны четко придерживаться обязательств по поддержке котировок”, – добавили в НБУ.