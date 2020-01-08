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Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

Комитет Рады поддержал закон о легализации игорного бизнеса

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде поддержать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса. Об этом говорится в сообщении партии “Слуга народа” в Telegram.

Как заявил глава комитета Даниил Гетманцев, игорный бизнес в Украине не будет работать под видом государственных лотерей.

“Во-первых, мы предлагаем поднять возраст игроков с 18 до 21 года. Во-вторых, обязательно убрать с улиц игровые залы”, – отметил он.

Он также добавил, что ко второму чтению редакция закона будет значительно доработана путем внесения депутатских правок.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада провалила голосование и отправила на доработку законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

По материалам РБК-Украина
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