Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48, 745 млн и 48,512 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 43), максимальный курс продажи доллара 24,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,10-24,11 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму 97, 257 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0600 – 111 000
24,0600 – 30 000
24,0600 – 33 333
24,0600 – 100 000
24,0600 – 100 000
24,0600 – 99 000
24,0600 – 120 000
24,0600 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,0300 – 10 000
24,0400 – 5 000
24,0400 – 10 000
24,0400 – 10 000
24,0400 – 10 000
24,0500 – 55 555
24,0500 – 20 000
24,0790 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1082 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0497 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят снизить банковские комиссии - ГороховскийВчера, 15:02 - 2593 13
Падение промышленности – не беда: эксперт о ситуации в УкраинеВчера, 19:40 - 2323 9
Парцхаладзе об аварии возле Ocean Plaza: Необходимо системное обновление инженерных сетей городов3 ч. назад - 697 6
В Раде назвали размер концентрации земли в одни рукиВчера, 16:30 - 1712 5
В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот3 ч. назад - 4599 4
Киевстар выпустил стартовый пакет без тарифного плана6 ч. назад - 15193 2
В Раде поддержали лишение Ахметова миллиардных льгот3 ч. назад - 4599 4
Повышение зарплат: на сколько вырастут доходыВчера, 13:00 - 3989
Межбанк: рынок преподнес несколько сюрпризовВчера, 18:15 - 2772
Сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)4 ч. назад - 2639
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полетВчера, 12:41 - 517
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 1446 1
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 8745 12
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 3484 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 3400 2