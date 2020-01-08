По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48, 745 млн и 48,512 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (57 и 43), максимальный курс продажи доллара 24,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,10-24,11 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму 97, 257 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,0600 – 111 000

24,0600 – 30 000

24,0600 – 33 333

24,0600 – 100 000

24,0600 – 100 000

24,0600 – 99 000

24,0600 – 120 000

24,0600 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,0300 – 10 000

24,0400 – 5 000

24,0400 – 10 000

24,0400 – 10 000

24,0400 – 10 000

24,0500 – 55 555

24,0500 – 20 000

24,0790 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1082 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,0497 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.