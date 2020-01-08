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НБУ согласовал условия деятельности международной платежной системы Clear Junction

НБУ согласовал условия деятельности международной платежной системы Clear Junction

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Соответствующее решение принято 13 января 2020 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка”, – говорится в сообщении.

Платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является компания Clear Junction Limited, зарегистрированная в Великобритании и имеющая статус авторизированного учреждения электронных денег. Clear Junction стала тринадцатой зарегистрированной в Украине международной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

По материалам УКРИНФОРМ
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