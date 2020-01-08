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Сколько Украине нужно одолжить в 2020 году (инфографика)

Сколько Украине нужно одолжить в 2020 году (инфографика)

В 2020 году правительству нужно привлечь сумму, сопоставимую с 8% прогнозного ВВП страны или эквивалент 15 миллиардов долларов.

Отмечается, что необходимая сумма финансирования, которую надо привлечь – это средства, которые покроют дефицит бюджета и позволят вовремя погасить внутренние и внешние долги.

“Нужная Украине сумма по стандартам развивающихся рынков находится где-то посередине. Россия, например, почти не нуждается в финансировании, Египту для покрытия дефицита и погашения долгов нужно привлечь около 15% ВВП, Турция в 2019 году нуждалась в средствах в размере около 7% ВВП”, – говорится в статье.

“Важно сделать три основные вещи: первое – в дальнейшем удерживать бюджетный дефицит низким, второе – успешно рефинансировать внутренний долг, и третье – остаться в программе МВФ, чтобы привлечь дешевые средства на внешнем рынке”, – пишет автор.

По материалам Економічна Правда
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