Президент одобрил изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0858 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству”. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента 13 января.

Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;

захват имущества сельхозпредприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);