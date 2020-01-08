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Президент одобрил изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Президент одобрил изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству.

Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0858 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству”. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа – возвращен с подписью от президента 13 января.

Закон направлен на обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.

В документе прописано совершенствование процедуры госрегистрации земельных участков, прав на них, взаимодействия Государственного земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:

  • неправомерное завладение землями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых сельскохозяйственными предприятиями;
  • захват имущества сельхозпредприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);
  • остановку деятельности сельхозпредприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности, поглощения предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей).
По материалам РБК-Украина
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