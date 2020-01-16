Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии - эксперт

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Украинцы ждут открытия рынка труда в Германии, прогнозируется, что после этого многие из них поедут именно в эту страну. Пока же главным направлением трудовой миграции является Польша. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Эксперт отметил, что в 2020 году украинцы продолжат ехать за границу, но сказать точно, вырастет или снизится уровень трудовой миграции, невозможно, ведь статистических данных нет.
Так, по его словам, основными направлениями трудовой миграции украинцев останутся страны ЕС, в частности Польша.
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“Главным направлением остаются страны ЕС, куда украинцы активно едут на работу за последние 5 лет. Первенство и в дальнейшем будет удерживать Польша, но многие из украинцев ждут открытия рынка труда Германии. Если условия для трудоустройства в этой стране будут ослаблены, тогда большинство наших соотечественников поедут на работу именно в эту страну, которая нуждается в миллионах рабочих рук”, — добавил Воскобойник.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что большинство трудовых мигрантов из Украины работают руками из-за незнания языков и отсутствия подтвержденного образования.
“Украинцы продолжают работать за границей руками (более 90% от всех трудовых мигрантов). Это могут быть различные направления — строительство, сельское хозяйство, сфера услуг, работа на заводах и конвейерах. Украинцы с удовольствием будут работать в офисах и на высококвалифицированных должностях, но для этого нужно знать местный язык на нормальном уровне и иметь подтвержденное образование”, — подытожил он.
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