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Как будут проверять сделки о продаже земли

Как будут проверять сделки о продаже земли

В комитете ВРУ по вопросам аграрной политики объяснили, как будут проверять сделки о продаже земли.

Об этом заявил глава комитета Николай Сольский.

Отмечается, что нотариус будет проверять личность покупателя.

“Когда покупатель и продавец приходят к нотариусу, нотариус будет проверять личность покупателя. Нотариус имеет доступ к базе, сделка по земле подлежит обязательному нотариальному заверению. Нотариус устанавливает, сколько на этого человека зарегистрировано земли. Кроме того, он одновременно проверяет, в каких предприятиях лицо является учредителем. Устанавливает также, сколько эти предприятия уже имеют в собственности”, – заявил Сольский.

Он отметил, что если лимит в 10 тысяч гектаров не превышен, нотариус сможет заверить эту сделку.

“Таким образом после консультаций Минюста с органами нотариата, частными нотариусами будет уже установлен способ контроля на этапе подписания этих договоров”, – добавил нардеп.

По материалам РБК-Украина
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