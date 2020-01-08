В Киеве появились эвакуаторы, которые грузят автомобиль за 2 минуты (видео)

Инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой погрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Автомобильный.

Также как сообщает АвтоЦентр, эвакуаторы произведены турецкой компанией Miles Eurolift.

Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме – 150 бар. Длина вилки – 2500 мм. Полезная нагрузка – от 2500 до 3000 кг.