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В Киеве появились эвакуаторы, которые грузят автомобиль за 2 минуты (видео)

В Киеве появились эвакуаторы, которые грузят автомобиль за 2 минуты (видео)

Инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой погрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Автомобильный.

Также как сообщает АвтоЦентр, эвакуаторы произведены турецкой компанией Miles Eurolift.

Принцип работы эвакуатора напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме – 150 бар. Длина вилки – 2500 мм. Полезная нагрузка – от 2500 до 3000 кг.

По материалам Економічна Правда
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