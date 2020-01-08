В Днепре чиновников горсовета уличили в присвоении 25 млн гривен

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновников Днепровского горсовета на присвоении 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что средства были предназначены для капремонта и реконструкции местных учреждений образования. Действия злоумышленников могли поставить под угрозу здоровье детей.
Чиновники провели публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривен. Для создания видимости законности и конкуренции к участию в тендере было допущено подконтрольные злоумышленникам фирмы.
В конце концов победили на торгах приближенные к организаторам сделки коммерсанты.
Установлено, что подрядчики не выполнили часть проплаченных работ и указали недостоверные данные об их стоимости. Ремонт производился из некачественных материалов.
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