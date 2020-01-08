Вероника Остапенко: как проверить реальное состояние вашего бизнеса

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Ко мне приходят собственники бизнеса с главным вопросом: где мои деньги, каковы результаты моего бизнеса? Есть простыни финансовых отчетов, горы цифр, но реального понимания и ощущения заработанных денег нет.
Предлагаю прямо сейчас проверить 4 основных показателя, которые наглядно покажут вам финансовое состояние бизнеса и результаты уходящего года. В авторской колонке расскажу, где найти нужные цифры, как правильно проанализировать и сделать выводы, которые помогут исправить ошибки и выйти на новый финансовый уровень.
Итак, будем проверять:
1. Доходность.
2. Прибыльность.
3. Оборачиваемость.
4. Ликвидность.
Рассмотрим все по порядку.
Доходность. Определяем место компании на рынке
Прирост и падение доходности важно постоянно держать под контролем, потому что показатель определяет место компании на рынке. Доходность – это показатель, который отражает способность бизнеса покрывать все расходы на производство и реализацию продукции и образовывать разницу (прибыль).
Чтобы определить, в порядке ли ваша доходность, смотрим отчёты по продажам и валовой прибыли. Если у вас нет отчётов, то информацию можно взять из документооборота с заказчиками и самостоятельно составить сводную таблицу, в которой собрать и рассчитать такие данные: выручка, себестоимость, валовая прибыль, рентабельность по каждому каналу сбыта и группе товаров.
При анализе доходности правильно рассматривать отдельно каждый канал сбыта, а в нем – группы товаров. Можно увидеть:
Если выручки хватает для покрытия всех расходов на производство и реализацию продукции и образуется разница (прибыль), то ваше предприятие можно считать доходным!
Важно увидеть ваши сильные и слабые стороны, чтобы исправить ошибки, двигаться в правильном направлении и через год получить еще лучшие результаты.
Прибыльность. Анализируем структуру затрат и чистый денежный поток
Операционная прибыль – это расчётная величина. При современных веяниях автоматизации и гибкости учётной политики собственнику и инвестору я рекомендую анализировать затраты и генерируемый операционной деятельностью, чистый денежный поток.
Чистый денежный поток (Net Cash Flow (NCF)) – это разница между положительным денежным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным денежным потоком (расходование денежных средств) за определенный период, разделенный на интервалы.
Информацию о NCF можно найти в ведомости по движению денежных средств компании, либо другом источнике информации, где есть данные по поступлениям и оплатам.
NCF нужно анализировать по нескольким показателям:
Если при анализе получаем положительное значение, то рассматриваем его как сумму для дивидендов, развития, инвестиций, а если отрицательное – как индикатор для реанимационных мероприятий.
Рассмотрев NCF в годовой динамике, вам легче принять правильные управленческие решения, определить, какие изменения нужны в торговой и закупочной политике, а возможно и решения по использованию кредитных продуктов.
Оборачиваемость. Определяем деловую активность предприятия
Оборачиваемость – это интенсивность использования (скорость оборота) определённых активов или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности предприятия. Разные коэффициенты позволяют просчитать все «узкие места» в компании: запасов, прибыли, собственного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, готовой продукции, чистых активов.
Для анализа оборачиваемости следим за оборачиваемостью активов: выручка в отчётах по продажам и валовой прибыли, управленческий баланс.
Для годового планирования важно рассмотреть оборачиваемость активов, чтобы увидеть количество полных циклов обращения продукции за период анализа и/или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Показывает количество оборотов одной гривны активов за анализируемый период.
Если коэффициент выше нуля – это уже хорошо! И чем он больше, тем интенсивней используются активы в деятельности организации, тем выше деловая активность. Важно сохранить или улучшить результат и обязательно сравнить данные через год.
Ликвидность. Активы превращаются в деньги
Ликвидность важна для собственника компании, поскольку показывает способность активов быстро обращаться в денежные средства. Это показатель, который демонстрирует какая доля краткосрочных деловых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов.
Цифры для анализа можно найти в балансе (отчете о финансовом состоянии).
Чтобы определить, все ли в порядке с ликвидностью, нужно рассчитать коэффициент. Вот формула:
(Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства
Если коэффициент меньше 0,2:
Если коэффициент больше 0,5:
Если вы получили коэффициент от 0,2 до 0,5 – отлично! Остается только держать этот показатель под контролем. Если ликвидность ниже или выше нормы, обязательно проведите дополнительные анализы и подумайте, как исправить ситуацию.
Многие бизнесмены в поисках ответов на профессиональные вопросы тратят массу сил и времени. Надеюсь, что в этом материале вы получили важные для вас ответы, финансовая составляющая вашего бизнеса прояснилась, и 2020 год будет успешным и прибыльным.
Вероника Остапенко, CEO Экспертная Группа СОВА, лектор международных школ для повышения квалификации финансовых специалистов
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