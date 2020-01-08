Apple представит в 2020 году пять новых iPhone

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Все смартфоны Apple 2020 года получат интегрированные радиочастотные модули 5G NR в миллиметровом диапазоне и менее 6 ГГц. Прогноз по различиям между смартфонами не изменился: это 4,7-дюймовая ЖК-модель, 5,4-дюймовая, 6,1-дюймовая (задняя двойная камера), 6,1-дюймовая (задняя тройная камера) и 6,7-дюймовая версии.
В своем модеме 5G с поддержкой миллиметрового диапазона Apple будет использовать как стандартный диапазон Sub-6 ГГц, так и Sub-6 ГГц+.
Смартфоны с поддержкой 5G будут выпущены в конце третьего или начале четвертого квартала 2020 года. А вот непосредственного преемника iPhone SE, с небольшим экраном, могут показать уже в марте.
В связи с добавлением поддержки технологий связи Sub-6 ГГц и mmWave, аналитик Apple Го Минхао ожидает, что поставки iPhone 2020 составят 80−85 устройств в текущем году. Это больше, чем 75 миллионов устройств для серии iPhone 11 в 2019 году.
Добавим, в декабре другой аналитик, Мин-Чи Куо, в целом подтвердил сведения о 4 новых моделях iPhone, а также о будущем анонсе бюджетного iPhone SE 2.
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