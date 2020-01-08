Как изменился рынок новостроек в 2019 году (инфографика)

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На протяжении 2019 года в Украине появилось 482 новых объекта недвижимости. В течении года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.
Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DOM.RIA.
Как отмечается, за 2019 год на сайте было продано 314 новостроек. Это на 66% больше чем в прошлом, когда было продано 189 новых объектов. Больше всего покупали в Киевской и Львовской областях: 117 и 50 новых объектов.
Это почти половина от всего проданного жилья на сайте.
Области, где было продано по 17 новостроек:
Как менялась стоимость жилья в новостройках:
Читайте также: Оценку объекта недвижимости можно будет получить бесплатно
Планы застройщиков на 2020 год:
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