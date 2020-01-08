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Как изменился рынок новостроек в 2019 году (инфографика)

Как изменился рынок новостроек в 2019 году (инфографика)

На протяжении 2019 года в Украине появилось 482 новых объекта недвижимости. В течении года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DOM.RIA.

Как отмечается, за 2019 год на сайте было продано 314 новостроек. Это на 66% больше чем в прошлом, когда было продано 189 новых объектов. Больше всего покупали в Киевской и Львовской областях: 117 и 50 новых объектов.

Это почти половина от всего проданного жилья на сайте.

Области, где было продано по 17 новостроек:

  • Харьковская;
  • Одесская;
  • Ровненская.

Как менялась стоимость жилья в новостройках:

  • от начала года средняя стоимость квадратного метра подорожала на $72, или 13,5%;

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  • в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара;
  • больше всего новостройки подорожали в Сумской области: на 36,7%. Если в январе квадратный метр стоил $330, то в конце года $452. В Николаевской подорожание составило 35,5%. В Хмельницкой 23,2%;
  • не подорожало жилье в долларовом эквиваленте только в Херсонской области. Особенность этого региона объясняется тем, что новые объекты появились на начальных стадиях строительства с более низкой ценой, чем средняя по рынку.

Планы застройщиков на 2020 год:

  • увеличить объемы нового жилья и сдать в эксплуатацию 820 домов;
  • больше всего новых объектов ожидается в столице Украины – 235 и Одесской области – 147. Замыкает тройку Львовская область, где планируют ввести в эксплуатацию 109 новых домов.

По материалам Finance.UA
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