По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,850 млн и 34,435 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 41), максимальный курс продажи доллара 24,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,97-23,98 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 60,943 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,1000 – 7 777

24,0000 – 10 000

23,9700 – 200 000

23,9600 – 25 000

23,9600 – 33 333

23,9600 – 100 000

23,9600 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,8800 – 10 000

23,9600 – 10 000

23,9700 – 5 000

23,9700 – 10 000

23,9700 – 10 000

23,9700 – 8 000

23,9800 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0138 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9501 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.