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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,850 млн и 34,435 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 41), максимальный курс продажи доллара 24,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,97-23,98 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 60,943 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,1000 – 7 777
24,0000 – 10 000
23,9700 – 200 000
23,9600 – 25 000
23,9600 – 33 333
23,9600 – 100 000
23,9600 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,8800 – 10 000
23,9600 – 10 000
23,9700 – 5 000
23,9700 – 10 000
23,9700 – 10 000
23,9700 – 8 000
23,9800 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0138 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9501 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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