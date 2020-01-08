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Почему уменьшается количество новых ФЛП в Украине - Opendatabot

Почему уменьшается количество новых ФЛП в Украине - Opendatabot

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщают аналитики сервиса открытых данных Opendatabot.

В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле количество регистраций стало уменьшаться.

Динамика вызвана прежде всего рядом властных решений, а именно:

  • законом о РРО (регистратор расчетных операций);
  • законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

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  • законом о сборе и учете ЕСВ (единого социального взноса);
  • законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

“Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • Всего к началу 2020 года в Украине действуют 1 876 604 предпринимателя.
  • В среднем ежемесячно регистрировалось 5,5 тысяч компаний и 26 тысяч ФЛП.
  • Самый большой прирост количества физических лиц-предпринимателей был в направлениях компьютерного программирования, розничной торговли продовольствием в неспециализированных магазинах и бьюти-услуг.
По материалам Finance.UA
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