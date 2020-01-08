Почему уменьшается количество новых ФЛП в Украине - Opendatabot

За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщают аналитики сервиса открытых данных Opendatabot.

В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле количество регистраций стало уменьшаться.

Динамика вызвана прежде всего рядом властных решений, а именно:

законом о РРО (регистратор расчетных операций);

законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

законом о сборе и учете ЕСВ (единого социального взноса);

законом о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно представления единой отчетности по ЕСВ и налога на доходы физлиц.

“Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Справка Finance.ua:

Всего к началу 2020 года в Украине действуют 1 876 604 предпринимателя.

В среднем ежемесячно регистрировалось 5,5 тысяч компаний и 26 тысяч ФЛП .