Почему уменьшается количество новых ФЛП в Украине - Opendatabot

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За прошлый год в Украине было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц-предпринимателей, что на 15% меньше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщают аналитики сервиса открытых данных Opendatabot.
В первой половине 2019 года ФЛП активно регистрировались. Однако в апреле количество регистраций стало уменьшаться.
Динамика вызвана прежде всего рядом властных решений, а именно:
“Регистрация новых предпринимателей – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируются новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и уходят в тень”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
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