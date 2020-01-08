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Минцифры запустит оффлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках

Минцифры запустит оффлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией по реализации проекта цифрового образования.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что библиотеки станут первыми оффлайн-хабами проекта “Дія. Цифрова освіта”.

“В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 6 тысяч библиотек по всей Украине присоединятся к национальному проекту “Дія. Цифрова освіта” и будут популяризировать цифровое образование.

По материалам Економічна Правда
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