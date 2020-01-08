0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

В "Харьковском метрополитене" сообщили детали проекта по строительству новых станций

В "Харьковском метрополитене" сообщили детали проекта по строительству новых станций

В Харькове планируют продолжить третью линию метрополитена и построить еще две станции – от станции “Метростроителей” до “Одесской”.

“В настоящее время Харьковский метрополитен состоит из 3-х линий и 30 станций. Строительство новой линии метрополитена пока не предусмотрено. Но планируется продолжение третьей линии Харьковского метрополитена от станции “Метростроителей” до станции “Одесская”, – сообщили на предприятии.

По информации метрополитена, строительство начнется после проведения тендерных процедур, сроки которых находятся на стадии согласования с международными финансовыми организациями, осуществляющими кредитование строительства. Основные требования к участникам тендера – наличие опыта по строительству метрополитенов и соответствующего строительного оборудования и персонала.

“Проектом предусмотрено строительство двух станций с проектными названиями “Державинская” и “Одесская”. Обе станции, которые планируют к строительству, – мелкого заложения. Проектный срок строительства двух станций с перегонными тоннелями составляет 48 месяцев. Обе станции планируются к открытию одновременно”, – сообщили на предприятии.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.