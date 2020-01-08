В "Харьковском метрополитене" сообщили детали проекта по строительству новых станций

В Харькове планируют продолжить третью линию метрополитена и построить еще две станции – от станции “Метростроителей” до “Одесской”.

“В настоящее время Харьковский метрополитен состоит из 3-х линий и 30 станций. Строительство новой линии метрополитена пока не предусмотрено. Но планируется продолжение третьей линии Харьковского метрополитена от станции “Метростроителей” до станции “Одесская”, – сообщили на предприятии.

По информации метрополитена, строительство начнется после проведения тендерных процедур, сроки которых находятся на стадии согласования с международными финансовыми организациями, осуществляющими кредитование строительства. Основные требования к участникам тендера – наличие опыта по строительству метрополитенов и соответствующего строительного оборудования и персонала.

“Проектом предусмотрено строительство двух станций с проектными названиями “Державинская” и “Одесская”. Обе станции, которые планируют к строительству, – мелкого заложения. Проектный срок строительства двух станций с перегонными тоннелями составляет 48 месяцев. Обе станции планируются к открытию одновременно”, – сообщили на предприятии.