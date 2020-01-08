Помощь детям с инвалидностью будет расти трижды в течение года

Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход, будет постепенно повышен в течение года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины в FACEBOOK.

“Друзья, делимся с Вами инфографикой, в которой показано, как вырастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход”, – говорится в сообщении.

Как вырастут выплаты:

с 01.01.2020: 3364,60 грн;

с 01.07.2020: 3516,40 грн;

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с 01.12.2020: 3633,30 грн.

Напомним, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

В госбюджете заложена такая сумма выплат на 2020 год:

с 1 января – 1719,9 грн;

с 1 июля – 1797,60 грн;

с 1 декабря – 1857,45 грн.

Справка Finance.ua:

Правительство вводит своевременную профессиональную помощь для выхода из кризисной ситуации для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.