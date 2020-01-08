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Помощь детям с инвалидностью будет расти трижды в течение года

Помощь детям с инвалидностью будет расти трижды в течение года

Размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход, будет постепенно повышен в течение года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины в FACEBOOK.

“Друзья, делимся с Вами инфографикой, в которой показано, как вырастет размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы с надбавкой на уход”, – говорится в сообщении.

Как вырастут выплаты:

  • с 01.01.2020: 3364,60 грн;
  • с 01.07.2020: 3516,40 грн;

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  • с 01.12.2020: 3633,30 грн.

Напомним, в 2020 году увеличатся социальные выплаты на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевания которых связаны с Чернобыльской катастрофой.

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В госбюджете заложена такая сумма выплат на 2020 год:

  • с 1 января – 1719,9 грн;
  • с 1 июля – 1797,60 грн;
  • с 1 декабря – 1857,45 грн.

Справка Finance.ua:

  • Правительство вводит своевременную профессиональную помощь для выхода из кризисной ситуации для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
  • В этом году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране.
По материалам Finance.UA
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