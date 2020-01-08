Милованов развеял популярные мифы законопроекта о труде

Законопроект “О труде” предлагает только дерегуляцию. Все, что сегодня происходит нелегально, теперь можно легально зафиксировать письменно в трудовом соглашении и защитить обе стороны трудовых отношений.

Об этом написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“Противники нового законопроекта о труде говорят черное на белое. Они боятся перемен и не хотят терять власть. А что на самом деле предлагает законопроект? Простую дерегуляцию”, – отметил он.

Министр развеял мифы и рассказал, как это будет действовать на самом деле:

в противовес легкому увольнению кого угодно без предупреждения в действительности усилятся гарантии для работника: внедрится обязательное предупреждение и денежная компенсация при увольнении;

краткосрочные договоры и договоры с нефиксированным рабочим временем оформлять не выгодно для работодателей, поскольку это требует затрат. Поэтому для злоупотребления такими договорами у них нет оснований;

перевода на другую работу без предупреждения и согласия не будет, поскольку любые изменения трудовых отношений осуществляются только путем внесения изменений в трудовой договор;

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сохраняется 40-часовая рабочая неделя, трудовым договором может устанавливаться любой уровень оплаты сверхурочной работы не ниже минимального (120%);

увольнять матерей и других родственников, ухаживающих за ребенком, запрещено: для них появляются новые возможности, например легальной работы из дому;

ликвидации профсоюзов не будет – все ратифицированные международные конвенции МОТ о деятельности профсоюзов остаются в силе;

предложенный Проектом порядок определения минимальной зарплаты полностью соответствует нормам Конвенции. Минимальная заработная плата устанавливается законом и не может быть уменьшена.

Справка Finance.ua:

На сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.