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Милованов развеял популярные мифы законопроекта о труде

Милованов развеял популярные мифы законопроекта о труде

Законопроект “О труде” предлагает только дерегуляцию. Все, что сегодня происходит нелегально, теперь можно легально зафиксировать письменно в трудовом соглашении и защитить обе стороны трудовых отношений.

Об этом написал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.

“Противники нового законопроекта о труде говорят черное на белое. Они боятся перемен и не хотят терять власть. А что на самом деле предлагает законопроект? Простую дерегуляцию”, – отметил он.

Министр развеял мифы и рассказал, как это будет действовать на самом деле:

  • в противовес легкому увольнению кого угодно без предупреждения в действительности усилятся гарантии для работника: внедрится обязательное предупреждение и денежная компенсация при увольнении;
  • краткосрочные договоры и договоры с нефиксированным рабочим временем оформлять не выгодно для работодателей, поскольку это требует затрат. Поэтому для злоупотребления такими договорами у них нет оснований;
  • перевода на другую работу без предупреждения и согласия не будет, поскольку любые изменения трудовых отношений осуществляются только путем внесения изменений в трудовой договор;

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  • сохраняется 40-часовая рабочая неделя, трудовым договором может устанавливаться любой уровень оплаты сверхурочной работы не ниже минимального (120%);
  • увольнять матерей и других родственников, ухаживающих за ребенком, запрещено: для них появляются новые возможности, например легальной работы из дому;

Получить деньги до зарплаты

  • ликвидации профсоюзов не будет – все ратифицированные международные конвенции МОТ о деятельности профсоюзов остаются в силе;
  • предложенный Проектом порядок определения минимальной зарплаты полностью соответствует нормам Конвенции. Минимальная заработная плата устанавливается законом и не может быть уменьшена.

Справка Finance.ua:

  • На сайте Верховной Рады опубликовали проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.
  • 13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.
По материалам Finance.UA
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