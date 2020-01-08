Межбанк: настрой на валютном рынке был в пользу укрепления гривны

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Валютный рынок рабочей субботы оказался достаточно прогнозируемым. Клиенты не особо горели желанием работать на ТОМе и поэтому особых объемов сделок не было. Но и говорить, что на торгах была “спячка” мы тоже не можем. Скорее – все кто хотел, тот сегодня на межбанке поприсутствовал, а кто все же решил повременить – просто перенесли свои сделки сразу на понедельник.
В целом, несмотря на небольшой рост котировок к концу дня – общий настрой на валютном рынке был в пользу укрепления гривны в ближайшее время. Оптимизм участникам рынка внушали – приближение периода бюджетных платежей у клиентов на следующей неделе, предстоящий аукцион по ОВГЗ 14 января и предстоящее с 20-го января расширение норматива валютной позиции у банков, что поможет финучреждениям в части смягчения валютных рисков хотя бы в части их собственных операций и оперативной реакции на происходящее на рынке.
Ход торгов:
Стартовав с 23,935/23,955 гривен (т.е. с вчерашних уровней) — к 11 часам доллар чуть вырос до 23,94/23,97 гривен и до 23,95/23,98 к 12:00. Операций на ТОМе было немного, банки старались “замкнуть” клиентов внутри и на торги выходили мало. К обеду и после него котировки еще подтянули на единичных сделках до 23,96/23,99 гривен за доллар, а завершилась сессия рабочей субботы уровнем 23,95/24,00.
Главные события 11 января на межбанке:
1) Небольшой рост котировок доллара с утренних 23,935/23, 955 гривен до 23,95/24,00 к концу сессии;
2) Нацбанк не выходил на рынок в публичном формате аукциона;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в рабочую субботу не устанавливался, а официальный курс доллара на 13 января составил те же 23,9677 гривен, что и на вчерашний день.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 23,96 / 24,00
евро – 26,56 / 26,58
российский рубль – 0,3907 / 0,3912
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1116 / 1,1123
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