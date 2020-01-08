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Украина сэкономит более 2 млрд долларов на импорте газа благодаря соглашению с Россией

Украина сэкономит более 2 млрд долларов на импорте газа благодаря соглашению с Россией

Благодаря заключению контракта о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему Украина за 5 лет сэкономит около 2,3 млрд долларов на импорте газа.

Об этом сообщил Оператор газотранспортной системы Украины.

Отмечается, что договор обеспечит гарантированное поступление 7,2 млрд долларов платы за транзит за 5 лет.

“2,9 млрд долларов уже оплачены “Газпромом” по решению Стокгольмского арбитражного суда. До 2,3 млрд долларов – избежание потенциальных расходов на подорожание импортного газа”, говорится в сообщении ОГТСУ.

По материалам ТСН
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