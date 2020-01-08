Всемирный банк предупредил мир о надвигающемся долговом кризисе

Аналитики Всемирного банка предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на соответствующий прогноз финучреждения.

В банке отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же волна, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей – с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов.

Как предупреждают эксперты банка, сохранение низких процентных ставок в среднесрочной перспективе смягчает некоторые риски, связанные с высокими уровнями долга. Но предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой.

История прошлых волн накопления долгов показывает, что эти явления имеют тенденцию заканчиваться весьма печально, отметил директор Группы перспектив Всемирного банка. По его словам, в хрупкой глобальной экосистеме меры по улучшению политики имеют решающее значение для минимизации рисков, связанных с нынешней волной долга.

Во Всемирном банке свои опасения подтверждают и цифрами. В 2018 году мировой долг достиг рекордной отметки в 230% ВВП, в то время как общий долг стран с развивающейся и формирующейся экономикой достиг рекордного уровня почти в 170% ВВП (или $55 трлн), увеличившись на 54 п.п. ВВП с 2010 года. Большая часть этого наращивания пришлась на Китай – в частности, из-за его размера.

Как отмечается, эта самая “четвертая волна” мирового долга имеет много общего с предыдущими тремя. Например, изменяющийся глобальный финансовый ландшафт, растущая уязвимость и опасения по поводу неэффективного использования заемных средств.

За последние 50 лет все эти волны проходили в следующие периоды: