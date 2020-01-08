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Доля госсектора в экономике Украины сократилась

Доля госсектора в экономике Украины сократилась

Доля государственного сектора в экономике Украины за девять месяцев 2019 года составляла 12,2%, что меньше, чем в первом полугодии.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, удельный вес государственного сектора экономики рассчитан на основании показателей, предоставленных Государственной службой статистики Украины.

По данным Минэкономики, удельный вес количества субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 4,6%.

Кроме того, удельный вес чистого дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 10,7%.

Удельный вес средней стоимости необоротных и оборотных активов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики составил 21,4%.

По материалам РБК-Украина
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