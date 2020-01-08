Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка Демарк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 января 2020 года завершил выплаты вкладчикам ПАО “Банк “Демарк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“10 января 2020 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО «Банк «Демарк» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица. В связи с этим фонд гарантирования сообщает о завершении 10 января 2020 г. выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “Банк “Демарк”, – говорится в сообщении.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка получено 993,6 млн грн, что составляет 99,4% от общей гарантированной суммы.