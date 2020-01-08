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Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка Демарк

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка Демарк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 января 2020 года завершил выплаты вкладчикам ПАО “Банк “Демарк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“10 января 2020 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО «Банк «Демарк» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица. В связи с этим фонд гарантирования сообщает о завершении 10 января 2020 г. выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “Банк “Демарк”, – говорится в сообщении.

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками банка получено 993,6 млн грн, что составляет 99,4% от общей гарантированной суммы.

По материалам УКРИНФОРМ
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