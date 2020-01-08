Сколько иностранных и ID-паспортов оформили украинцы в 2019 году

В 2019 году граждане Украины оформили более 1,5 млн ID-карт и более 3,5 млн загранпаспортов.

Об этом сообщили в пресс-служба Государственной миграционной службы в FACEBOOK.

По данным ГМС, украинцы оформили:

ID-карт – 1 589 004 шт. (по сравнению с 2018 годом – меньше на 5%);

загранпаспортов – 3 513 986 шт. (меньше на 26%).

Стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней – 682 грн. За изготовление такого паспорта в срок 3-7 рабочих дней – 1034 грн.

Стоимость изготовления паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней составляет 345 грн. В случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление – 471 грн.

Справка Finance.ua:

Глава ГМС анонсировал услугу изготовления загранпаспорта в Киеве за день, а в регионах – за три.