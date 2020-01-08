Сколько иностранных и ID-паспортов оформили украинцы в 2019 году

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В 2019 году граждане Украины оформили более 1,5 млн ID-карт и более 3,5 млн загранпаспортов.
Об этом сообщили в пресс-служба Государственной миграционной службы в FACEBOOK.
По данным ГМС, украинцы оформили:
Стоимость изготовления загранпаспорта за 20 рабочих дней – 682 грн. За изготовление такого паспорта в срок 3-7 рабочих дней – 1034 грн.
Стоимость изготовления паспорта в виде ID-карты за 20 рабочих дней составляет 345 грн. В случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформление – 471 грн.
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