Поставщик деталей для Boeing 737 Max уволил тысячи сотрудников

Компания Spirit AeroSystems, которая поставляет около 70% комплектующих для самолета Boeing 737 MАХ, временно уволила около 2,8 тысячи сотрудников ввиду прекращения производства этого лайнера.

Об этом сообщается на сайте компании.

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В Spirit AeroSystems это объяснили тем, что сначала Boeing должен будет реализовать имеющиеся в ангарах Spirit AeroSystems комплекты частей для более 100 самолетов.



Отмечается, что 2,8 тысячи рабочих мест будут сокращены на заводе в американском городе Вичита в штате Канзас.



Также в январе текущего года Spirit AeroSystems проведет сокращение на производстве в штате Оклахома.